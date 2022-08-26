"Погана ефективність і сильна відсіч": розвідка Британії про зупинення наступу ЗС РФ

За даними розвідників, Шойгу та Путін звільнили як мінімум шість генералів через недостатньо швидке просування російської армії на фронті.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу бреше про те, що наступ російських військ в Україні сповільнився, щоб зменшити кількість жертв серед мирних жителів. Про це пишуть британські розвідники.

"Майже напевно, що це навмисна дезінформація", — заявляють у Міноборони Британії.

У відомстві вважають, що просування російської армії зупинилося через їхню погану ефективність і запеклий опір Збройних Сил України. Розвідка Великобританії розповіла, що за наказом Шойгу ЗС РФ неодноразово зривали заплановані оперативні терміни.

Крім того, ймовірно, Сергій Шойгу та Володимир Путін звільнили як мінімум шість генералів через недостатньо швидке просування на фронті.

Також у Міноборони Британії зазначили, що неправдиві заяви міністра оборони РФ підтверджуються тим, що в той день, коли він говорив про мінімізацію кількості жертв серед цивільних, російська балістична ракета вразила потяг у Чаплиному, внаслідок чого загинули двоє дітей.

"Це підкреслює готовність Росії завдати побічних втрат, коли вона вважає, що завдання ракетних або артилерійських ударів має воєнну перевагу", — пишуть фахівці.

Нагадаємо, 24 серпня Шойгу заявив, що Росія свідомо уповільнила наступ в Україні, щоб мінімізувати жертви серед мирних жителів. Він також додав, що "спецоперація" йде за планом, а всі її цілі будуть виконані.

Раніше, 23 серпня, російські журналісти з'ясували, що Шойгу брехав Путіну про ситуацію в Україні, обіцяючи швидке виконання завдань. Через це довіра президента РФ до глави міноборони зникла. Дійшло до того, що Путін публічно принизив Шойгу.