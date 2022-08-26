"Плохая эффективность и сильный отпор": разведка Британии об остановке наступления ВС РФ

По данным разведчиков, Шойгу и Путин уволили как минимум шесть генералов из-за недостаточно быстрого продвижения российской армии на фронте.

Министр обороны России Сергей Шойгу врет о том, что наступление российских войск в Украине замедлилось, чтобы уменьшить количество жертв среди мирных жителей. Об этом пишут британские разведчики.

"Почти наверняка это преднамеренная дезинформация", — заявляют в Минобороны Британии.

В ведомстве считают, что продвижение российской армии остановилось из-за их плохой эффективности и ожесточенного сопротивления Вооруженных сил Украины. Разведка Великобритании рассказала, что по приказу Шойгу ВС РФ неоднократно срывали запланированные оперативные сроки.

Кроме того, вероятно, Сергей Шойгу и Владимир Путин уволили как минимум шесть генералов из-за недостаточно быстрого продвижения на фронте.

Также в Минобороны Британии отметили, что ложные заявления министра обороны РФ подтверждаются тем, что в тот день, когда он говорил об минимизации количества жертв среди гражданских, российская баллистическая ракета поразила поезд в Чаплино, в результате чего погибли двое детей.

"Это подчеркивает готовность России нанести побочный ущерб, когда она считает, что нанесение ракетных или артиллерийских ударов имеет военное преимущество", — пишут специалисты.

Напомним, 24 августа Шойгу заявил, что Россия сознательно замедлила наступление в Украине, чтобы минимизировать жертвы среди мирных жителей. Он также добавил, что "спецоперация" идет по плану, а все ее цели будут выполнены.

Ранее, 23 августа российские журналисты выяснили, что Шойгу врал Путину о ситуации в Украине, обещая быстрое выполнения задач. Из-за этого доверие президента РФ к главе минобороны пропало. Дошло до того, что Путин публично унизил Шойгу.