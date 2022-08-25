Удар ЗС РФ по Чаплиному: 25 людей загинули, зокрема, двоє дітей, — ОП

Унаслідок обстрілів армії РФ загинули двоє хлопчиків, їм було 6 та 11 років, удар припав на їхній будинок.

Унаслідок атаки російських військ по житловому сектору та залізничній станції у селищі Чаплине на Дніпропетровщині загинули понад 25 людей, зокрема двоє дітей. Ще 31 мешканець населеного пункту були поранені. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, загиблими є двоє хлопчиків, їм було 6 та 11 років. Вранці 25 серпня у селищі Чаплине завершились пошуково-рятувальні роботи.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що діти загинули, коли знаходилися у себе вдома. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Складна ніч у регіоні

Голова Дніпропетровської ОВА розповів, що за ніч російська армія обстріляла чотири райони — Нікопольський, Синельниківський, Криворізький і Дніпровський.

По Синельниківському району ЗС РФ вдарили вчетверте за добу. У Великомихайлівці було знищено кілька будинків, вісім людей постраждали. Серед поранених троє дітей, зокрема дворічна дівчинка, усі вони у лікарні.

Нікопольський район російські військові обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів, ніхто не постраждав.

Криворізький район обстрілювали за допомогою російських "Ураганів" і "Смерчів". Удари припали на Апостолівську та Широківську громади. Унаслідок атак село Кошове залишилося без світла. Декілька реактивних снарядів прилетіли і в один із районів Кривого Рогу. Є руйнування житла, проте люди не постраждали.

По Дніпровському району росіяни планували вдарити ракетою, але ЗСУ вдалося її збити.

Нагадаємо, 24 серпня армія РФ завдала удару по залізничній станції в Чаплиному. Обстріл припав по вагонах потягів, на чотирьох із них почалася пожежа.

Після цього радник ОП Олексій Арестович заявив, що Україна відповість на удар російських військ. За його словами, час, коли Росія безкарно випускала ракети по Україні, вже минув. ЗСУ тепер можуть дістати росіян навіть у Криму.