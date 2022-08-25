Удар ВС РФ по Чаплино: 25 людей погибли, в частности, двое детей, — ОП

В результате обстрелов армии РФ погибли двое мальчиков, им было 6 и 11 лет, удар пришелся на их дом.

В результате атаки российских войск по жилому сектору и ЖД-станци в поселке Чаплино в Днепропетровской области погибли более 25 людей, в том числе двое детей. Еще 31 жителей населенного пункта были ранены. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, погибшими являются двое мальчиков, им было 6 и 11 лет. Утром 25 августа в поселке Чаплино завершились поисково-спасательные работы.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что дети погибли, когда находились у себя дома. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Сложная ночь в регионе

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что за ночь российская армия обстреляла четыре района — Никопольский, Синельниковский, Криворожский и Днепровский.

По Синельниковскому району ВС РФ ударили четвертый раз за сутки. В Великомихайловке были уничтожены несколько домов, восемь людей пострадали. Среди раненых трое детей, в частности, двухлетняя девочка, все они в больнице.

Никопольский район российские военные обстреливали с "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов, никто не пострадал.

Криворожский район обстреливали с помощью российских "Ураганов" и "Смерчей". Удары пришлись на Апостоловскую и Широковскую общины. В результате атак село Кошево осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья, однако люди не пострадали.

По Днепровскому району россияне планировали ударить ракетой, но ВСУ удалось ее сбить.

Напомним, 24 августа армия РФ нанесла удар по железнодорожней станции в Чаплино. Обстрел пришелся по вагонам поездов, на четырех из них начался пожар.

После этого советник ОП Алексей Арестович заявил, что Украина ответит на удар российских войск. По его словам, время, когда Россия безнаказанно выпускала ракеты по Украине, уже прошло. ВСУ теперь могут достать россиян даже в Крыму.