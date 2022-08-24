Оккупанты ударили по железнодорожной станции Чаплино, 15 погибших, — Зеленский (фото, видео)

По словам украинского президента, количество погибших может вырасти. Также известно, что около 50 людей получили ранения.

Российские захватчики ударили по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Очередное преступление оккупантов забрало жизни минимум 15 человек, около 50 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн выступления перед Совбезом ООН.

По словам главы государства, информацию об инциденте он получили перед выступлением на Совете безопасности ООН. Удар пришелся по вагонам на станции Чаплино.

"Четыре пассажирских вагона горят. На данный момент убиты, по меньшей мере, 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что в такой способ РФ подготовилась к заседнию Совбеза ООН.

[ + – ] Зеленский выступил перед Совбезом ООН

Пользователи Telegram публикуют кадры из места происшествия.

[ + – ] Удар по железнодорожной станции Чаплино

Ранее мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам в Миргороде Полтавской области.

Также Фокус сообщал, чот в Украине заранее было известно о том, что армия РФ готовится нанести массированные удары по украинским государственным объектам в День независимости. В частности, об этом заявлял и президент страны Владимир Зеленский. Вчера, 23 августа, он сказал, что Россия может ударить по объектам инфраструктуры и зданиям государственных органов в Украине.