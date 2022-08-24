Четыре "прилета": ВС РФ ударили по инфраструктуре Миргорода, – глава области (видео)
По информации Дмитрия Лунина, российские войска нанесли удар по инфраструктурным объектам в Полтавской области.
Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам в Миргороде Полтавской области. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях", – прокомментировал глава ОВА.
Местный паблик "Лубни. Миргород" написал о пяти мощных взрывах в курортном городе.
Также пользователи соцсетей стали публиковать фото и видео, где виден дым после обстрела ВС РФ. По всему городу пахнет гарью, сообщают местные жители.
Напомним, что в Украине заранее было известно о том, что армия РФ готовится нанести массированные удары по украинским государственным объектам в День независимости. В частности, об этом заявлял и президент страны Владимир Зеленский. Вчера, 23 августа, он сказал, что Россия может ударить по объектам инфраструктуры и зданиям государственных органов в Украине.
Перед этим первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин напоминал о том, что Путин "любит символизм", поэтому правоохранители готовятся к "сюрпризам" от ВС РФ 24 августа.