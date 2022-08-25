Прилетит обязательно: Арестович рассказал, когда Украина ответит на удар по Чаплино

Советник Офиса президента заявил, что время, когда Россия безнаказанно выпускала ракеты по Украине, уже прошло. ВСУ теперь могут достать россиян даже в Крыму.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что уже в ближайшее время Украина ответит на удар россиян по железнодорожной станции Чаплине в Днепропетровской области. Это произойдет в течение двух дней, о чем Арестович рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

Так, Арестович напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что на возможные удары Украина будет отвечать.

"Ответ будет — железно. Пусть сидят и думают, прилетит ли на голову сегодня. Прилетит обязательно, можете даже не сомневаться", — сказал Арестович.

По его словам, нужны максимум сутки или двое, чтобы подготовиться, провести разведку и выявить серьезные цели.

Во время того же эфира Арестович рассказал, что в США продолжается внутренняя борьба. Такой вывод можно сделать из того, что Украина на этой неделе не получила новые РСЗО HIMARS.

По его словам, он общался с американскими журналистами, говоря, что судьба всей Европы зависит от 25 HIMARS. Таким количество удалось остановить наступление российских войск, а дополнительные системы позволят выгнать оккупантов из Украины.

"Мы хотели бы 25-30 HIMARS еще сверху и желательно 200 орудий", — сказал Арестович.

[ + – ] Алексей Арестович на канале Фейгин LIVE.

Напомним, что российские оккупанты ударили по железнодорожной станции Чаплино. Сперва сообщалось о гибели 15 человек. Зеленский заявил, что в такой способ РФ подготовилась к заседанию Совбеза ООН. Затем количество погибших выросло до 22 человек.

Ранее Фокус писал, что Арестович рассказал о реальных потерях оккупантов. По его словам, ежесуточные потери российских войск составляют от 150 до 200 человек.

Кроме того, сообщалось, что Арестович рассказал, почему ВСУ пока не могут уничтожить Крымский мост. По его словам, удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области отлично демонстрируют то, что мосты разрушать довольно сложно.

Еще напомним, что Арестович рассказал, зачем убили Дарью Дугину. Он отверг версию того, что убить хотели именно Александра Дугина. По его словам, целью покушения была дочь философа.