Удар по станции Чаплино: количество жертв атаки ВС РФ возросло до 22 (видео)

В ходе вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за атаки оккупантов РФ по станции пять человек сгорели в автомобиле. А замглавы ОП Кирилл Тимошенко добавил – из-за удара под завалами оказались женщина и двое детей.

Количество жертв в результате удара ВС РФ по станции Чаплино в Днепропетровской области увеличилось до 22. Об этом сообщил президент Украины Владимр Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"Нет таких бомб, которые могут стереть свободу. И не будет никогда таких ракет, которые могут сломить волю народа, который верит в себя. Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту 22 погибших. Из них – пятеро сгорели в машине. Погиб подросток, ему было 11. Российская ракета уничтожила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции будут продолжаться. Заставим оккупантов ответить за все, что они наделали, и обязательно выбросим оккупантов с нашей земли", — сказал он.

Кроме того, об инциденте поделился подробностями заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко у себя в Telegram. Он написал, что днем российская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались 3 человека – женщина и 2 ребенка.

"Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов достали спасатели", — написал Тимошенко.

Также он сообщил, что РФ снова атаковала населенный пункт одной ракетой, а затем еще тремя. Первая ракета попала в хозяйственную постройку, а вот остальные три попали в железнодорожную станцию. По его словам, погиб 21 человек, а 22 получили ранения.

"Из-за удара возник пожар в 5 пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22. Спасатели локализовали огонь, в настоящее время продолжаются поисковые работы", — сообщил Тимошенко.

Ранее Фокус писал, что российские оккупанты ударили по железнодорожной станции Чаплино. Сперва сообщалось о гибели 15 человек. Зеленский заявил, что в такой способ РФ подготовилась к заседанию Совбеза ООН.

Еще напомним, что в Воздушных силах ВСУ заявили о повреждении аэродрома и техники в результате обстрела Миргорода. Так, 831-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ подтвердила повреждение аэродрома и техники в Миргороде.