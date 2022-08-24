Удар по станції Чаплине: кількість жертв атаки ЗС РФ зросла до 22 (відео)

У ході вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський розповів, що через атаку окупантів РФ по станції п'ятеро людей згоріли в автомобілі. А заступник голови ОП Кирило Тимошенко додав – через удар під завалами опинилися жінка та двоє дітей.

Кількість жертв внаслідок удару ЗС РФ по станції Чаплине на Дніпропетровщині збільшилася до 22. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні.

"Немає таких бомб, які можуть стерти свободу. І не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, який вірить у себе. Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину 22 загиблих. З них – п'ятеро згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11. Російська ракета знищила його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції продовжуватимуться. Примусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили, і обов'язково викинемо окупантів із нашої землі", — сказав він.

Крім того, про інцидент поділився подробицями заступника керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у себе в Telegram. Він написав, що вдень російська ракета знищила будинок. Під завалами опинилися 3 особи – жінка та 2 дитини.

"Жінку та 13-річного хлопчика врятували місцеві жителі. Тіло загиблого 11-річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники", — написав Тимошенко.

Також він повідомив, що РФ знову атакувала населений пункт однією ракетою, а потім ще трьома. Перша ракета потрапила у господарську споруду, а решта трьох потрапила по залізничній станції. За його словами, загинула 21 особа, а 22 отримали поранення.

"Через удар виникла пожежа в 5 пасажирських вагонах. Загинула 21 особа, поранено – 22. Рятувальники локалізували вогонь, наразі тривають пошукові роботи", — повідомив Тимошенко.

Раніше Фокус писав, що російські окупанти вдарили по залізничній станції Чаплине. Спочатку повідомлялося про загибель 15 людей. Зеленський стверджував, що у такий спосіб РФ підготувалася до засідання Ради безпеки ООН.

Ще нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ заявили про пошкодження аеродрому та техніки внаслідок обстрілу Миргорода.