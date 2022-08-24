Обстріл Миргорода: у Повітряних силах ЗСУ заявили про пошкодження аеродрому і техніки (відео)

Масований удар по військовій інфраструктурі міста російські окупанти завдали ракетами "повітря-поверхня".

831-а бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ підтвердила пошкодження аеродрому та техніки у Миргороді.

"Незважаючи на потужні обстріли російськими окупантами військової інфраструктури Миргородщини, ми відбудуємо свій аеродром та відновимо всю техніку", — пообіцяли у бригаді.

Раніше там повідомили, що масований удар ракетами "повітря — поверхня", ймовірно, Х-22, було завдано близько 11:00. Внаслідок обстрілу на аеродромі виникла пожежа.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що загиблих та поранених немає. За його словами, було чотири "прильоти". Паблік "Лубни. Миргород" написав про п'ять потужних вибухів. За даними місцевих телеграм-каналів, як мінімум одна ракета не досягла цілі, впавши на дорогу на околицях міста.

Як повідомлялося, 24 серпня окупанти завдали масованих ракетних ударів по різних регіонах України. У Дніпропетровській області росіяни вдарили по залізничних вагонах на станції Чаплине. Загинуло щонайменше 15 людей, ще близько 50 отримали поранення.

Напередодні Дня Незалежності влада попереджала українців, що від окупантів варто очікувати на "подарунки". 23 серпня президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія може вдарити по об'єктах інфраструктури та будівлях державних органів.