Обстрел Миргорода: в Воздушных силах ВСУ заявили о повреждении аэродрома и техники (видео)

Массированный удар по военной инфраструктуре города российские оккупанты нанесли ракетами "воздух-поверхность".

831-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ подтвердила повреждение аэродрома и техники в Миргороде.

"Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику", — пообещали в бригаде.

Ранее там сообщили, что массированный удар ракетами "воздух — поверхность", вероятно, Х-22, был нанесен около 11:00. В результате обстрела на аэродроме возник пожар.

Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что погибших и раненых нет. По его словам, было четыре "прилета". Паблик "Лубни. Миргород" написал о пяти мощных взрывах. По данным местных телеграм-каналов, как минимум одна ракета не достигла цели, упав на дорогу в окрестностях города.

Как сообщалось, 24 августа оккупанты нанесли массированные ракетные удары по разным регионам Украины. В Днепропетровской области россияне ударили по железнодорожным вагонам на станции Чаплино. Погибло как минимум 15 человек, еще около 50 получили ранения.

Накануне Дня Независимости власти предупреждали украинцев, что от оккупантов стоит ожидать "подарков". 23 августа президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия может ударить по объектам инфраструктуры и зданиям государственных органов.