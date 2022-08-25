Прилетить обов'язково: Арестович розповів, коли Україна відповість на удар по Чаплине

Радник Офісу президента заявив, що час, коли Росія безкарно випускала ракети по Україні, вже минув. ЗСУ тепер можуть дістати росіян навіть у Криму.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що вже найближчим часом Україна відповість на удар росіян по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині. Це відбудеться протягом двох днів, про що Арестович розповів під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

Так, Арестович нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про те, що на можливі удари Україна відповідатиме.

"Відповідь буде — залізно. Нехай сидять і думають, чи прилетить на голову сьогодні. Прилетить обов'язково, можете навіть не сумніватися", — сказав Арестович.

За його словами, потрібна максимум доба або дві, щоб підготуватися, провести розвідку та виявити серйозні цілі.

Під час того ж таки ефіру Арестович розповів, що в США триває внутрішня боротьба. Такий висновок можна зробити з того, що Україна цього тижня не отримала нових РСЗВ HIMARS.

За його словами, він спілкувався з американськими журналістами, говорячи, що доля усієї Європи залежить від 25 HIMARS. Такою кількістю вдалося зупинити наступ російських військ, а додаткові системи дозволять вигнати окупантів з України.

"Ми хотіли б 25-30 HIMARS ще згори і бажано 200 гармат", — сказав Арестович.

[ + – ] Олексій Арестович на каналі "Фейгін LIVE".

Нагадаємо, що російські окупанти вдарили по залізничній станції Чаплине. Спочатку повідомлялося про загибель 15 людей. Зеленський заявив, що у такий спосіб РФ підготувалася до засідання Ради безпеки ООН. Потім кількість загиблих зросла до 22 людей.

Раніше Фокус писав, що Арестович розповів про реальні втрати окупантів. За його словами, щодобові втрати російських військ становлять від 150 до 200 осіб.

Крім того, повідомлялося, що Арестович розповів, чому ЗСУ поки що не можуть знищити Кримський міст. За його словами, удари ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині чудово демонструють те, що мости руйнувати досить складно.

Ще нагадаємо, що Арестович розповів, навіщо вбили Дарину Дугіну. Він відкинув версію того, що хотіли вбити саме Олександра Дугіна. З його слів, метою замаху була дочка філософа.