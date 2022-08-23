Забудьте: Арестович розповів, чому ЗСУ поки що не можуть знищити Кримський міст (відео)

За словами радника голови ОП, удар по Кримському мосту може бути суто символічним. Він назвав головну причину, чому цей об'єкт не вдасться знищити.

Радник голови Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович заявив, що Кримський міст можна знищити лише тактичною ядерною зброєю. Про це він розповів під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

За його словами, удари ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині чудово демонструють те, що мости руйнувати досить складно.

"Колись, можливо, й дійде, але... Удар по Антоновському ще раз показує перспективи всіх цих ударів по Кримському мосту. Вони — ніякі", — сказав Арестович.

Він також заявив, що міст через Керченську протоку можна знищити лише тактичною ядерною зброєю. Проте, можливо, воно лише зможе йому ефективно зашкодити. Однак такої зброї Україна не має. Більш того, якби воно було, то ЗСУ не стали б його використовувати.

"Тому забудьте про Кримський міст. Символічний удар — можливо, шуганути", — зазначив Арестович.

При цьому, під час того ж таки ефіру Арестович розповів, що на південному напрямку, в Херсонській області, Росія кинула в бій проти українських захисників кілька батальйонно-тактичних груп (БТГ). Вони були перекинуті з лівого берега Дніпра на правий. Вони намагаються відсунути українські війська від Херсонщини у бік Миколаєва.

"Не дуже у них виходить, прямо скажемо", — заявив Арестович.

[ + – ] Олексій Арестович на каналі Фейгін LIVE

Раніше Фокус писав, що британський генерал заявив, що війна в Україні обернулася кошмарним сценарієм для Путіна. За його словами, хід військових дій придбав зовсім інший напрямок, який і не передбачав президент РФ.

Також повідомлялося, що, за заявою ЗМІ, вибухи в Криму відвернуть російські сили від лінії фронту. Крім того, нездатність Росії зупинити атаки на півострів також може спричинити суспільне невдоволення у російському суспільстві.

Ще нагадаємо, що ЗМІ писали, що вибухи у Криму стали важким психологічним ударом для Путіна. Через ці атаки Путін зараз намагається приховати успіхи українських сил від свого населення, але тисячі росіян їдуть із Криму.