Війна в Україні стала сценарієм кошмару для Путіна, — британський генерал

За словами британського генерала Річарда Данната, російським військам довелося посилювати свої позиції в районі Херсона, а удари по Криму знову змусили росіян міняти тактику.

Війна в Україні перетворилася на не сценарій російського президента й обернулася кошмаром. Про це заявив колишній глава британської армії Річард Даннат, проте, за його словами, до кінця ще далеко, передає Sky News.

"Думаю, що хід воєнних дій набув зовсім іншого напрямку. Мабуть, це найгірший із можливих сценаріїв, його кошмарний сценарій", — заявив Даннет.

Перед 24 лютого Путін робив ставку на блискавичний удар із Білорусі в напрямку Києва, про що повідомляла й міжнародна преса. Планувалося усунути від влади президента України Володимира Зеленського, змінити режим у Києві, і вся Україна перейшла б під контроль РФ.

Цього не сталося, і військам РФ довелося переглядати свої початкові плани. Основну увагу змістили в бік захоплення областей Донбасу. І до постачання Заходом далекобійних артилерійських систем у ЗС РФ у цьому напрямі були успіхи. З появою ж у ЗСУ HIMARS усе змінилося.

"Українці готують ретельно продуманий контрнаступ для звільнення Херсона. Звичайно, це станеться не зараз, але, можливо, восени", — пояснив військовий.

Російським військам довелося зміцнювати свої позиції в районі Херсона, а удари по Криму знову змусили росіян міняти тактику.

Раніше Фокус повідомляв, що здоров'я Путіна різко погіршилося, він більше не проводить зустрічі. За даними журналістів, російський президент уже не в змозі особисто керувати великими заходами та перейде на "віддалений" режим роботи. Своє рішення він пояснює зростанням захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, що Путін повернув звання "матері-героїні" жінкам із 10 дітьми з розрахунку на затяжну війну. Так у РФ намагаються впоратися з наслідками демографічної кризи. Із січня до травня спостерігалося рекордне скорочення російського населення.