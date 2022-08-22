Война в Украине обернулась сценарием кошмара для Путина, — британский генерал

По словам британского генерала Ричарда Данната, российским войскам пришлось усиливать свои позиции в районе Херсона, а удары по Крыму вновь вынудили россиян менять тактику.

Война на Украине превратилась пошла не по сценарию российского президента и обернулась кошмаром. Об этом заявил бывший глава британской армии Ричард Даннат, однако, по его словам, до ее конца еще далеко, передает Sky News.

"Думаю, что ход военных действий приобрел совершенно иное направление. Вероятно, это худший из возможных сценариев, его кошмарный сценарий", — заявил Даннет.

Перед 24 февраля Путин делал ставку на молниеносный удар из Беларуси в направлении Киева, о чем сообщала и международная пресса. Таким образом планировалось отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского, сменить режим в Киеве, и вся Украина перешла бы под контроль РФ.

Этого не произошло, и войскам РФ пришлось пересматривать свои изначальные планы. Основное внимание было смещено в сторону захвата областей Донбасса. И до поставок Западом дальнобойных артиллерийских систем у ВС РФ в этом направлении были успехи. С появлением же у ВСУ HIMARS все изменилось.

"Украинцы готовят тщательно продуманное контрнаступление для освобождения Херсона. Конечно, это произойдет не сейчас, но, возможно, осенью, — объяснил военный.

Российским войскам пришлось укреплять свои позиции в районе Херсона, а удары по Крыму вновь вынудили россиян менять тактику.

Ранее Фокус сообщал, что здоровье Путина резко ухудшилось, он больше не проводит встречи. По данным журналистов, российский президент уже не в состоянии лично руководить крупными мероприятиями и перейдет на "удаленный" режим работы. Свое решение он объясняет ростом заболеваемости COVID-19.

Напомним, что Путин вернул звание "матери-героини" женщинам с 10 детьми в расчете на затяжную войну. Так в РФ пытаются справиться с последствиями демографического кризиса. С января по май наблюдалось рекордное сокращение российского населения.