Вибухи в Криму стали важким психологічним ударом для Путіна, — ЗМІ

За даними журналістів, Путін намагається приховати успіхи українських сил від свого населення, але тисячі росіян виїжджають із окупованого півострова. Вибухи в Криму змусили керівництво флоту РФ більше думати про власну оборону, а не наступ на Одесу.

Нещодавні вибухи в глибокому тилу, на анексованій території Криму, мали сильний психологічний ефект на російського лідера, повідомляє Reuters із посиланням на заяви представників країн Заходу.

Офіційні особи на умовах анонімності висловилися про те, що Україна досягає успіхів далеко за лінією фронту й завдає матеріальної шкоди російській логістиці, що чинить значний психологічний ефект на російське командування.

Через ці атаки Путін зараз намагається приховати успіхи українських сил від свого населення, але тисячі росіян їдуть із Криму. Вибухи на авіабазі в селищі Новофедорівка на початку серпня та нещодавні біля Севастополя змусили керівництво російського флоту більше думати про оборону, а не про наступ на Одесу.

Більше половини бойової авіації виведено з ладу

[ + – ] Вибухи на авіабазі в Криму

"Вибухи на авіабазі біля окупованого кримського міста Саки 9 серпня зробили непридатними для використання більше половини бойових літаків чорноморського флоту РФ", — пояснило джерело.

У зведенні британської розвідки 12 серпня йшлося про те, що під час вибухів у Криму було зруйновано лише деяку частину російського повітряного флоту, але можливостям військової бази було завдано серйозної шкоди.

Нагадаємо, що Чорноморський флот РФ веде оборону та не може контролювати все море цілком.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін розпочав війну в Україні через обман ФСБ. Про це йдеться в розслідуванні журналістів The Washington Post.