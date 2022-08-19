Взрывы в Крыму стали тяжелым психологическим ударом для Путина, — СМИ

По данным журналистов, Путин пытается скрыть успехи украинских сил от своего населения, но тысячи россиян уезжают с оккупированного полуострова. Взрывы в Крыму заставили руководство флота РФ больше думать о собственной обороне, а не о наступлении на Одессу.

Недавние взрывы в глубоком тылу, на аннексированной территории Крыма, оказали сильный психологический эффект на российского лидера, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей стран Запада.

Официальные лица на условиях анонимности высказались о том, что Украина достигает успехов далеко за линией фронта и наносит материальный ущерб российской логистике, что оказывает значительный психологический эффект на российское командование.

Из-за этих атак Путин сейчас пытается скрыть успехи украинских сил от своего населения, но тысячи россиян уезжают из Крыма. Из-за взрывов на авиабазе в поселке Новофедоровка в начале августа и недавние возле Севастополя заставили руководство российского флота больше думать об обороне, а не о наступлении на Одессу.

Больше половины боевой авиации выведена из строя

[ + – ] Взрывы на авиабазе в Крыму.

"Взрывы на авиабазе возле оккупированного крымского города Саки 9 августа сделали непригодными к использованию более половины боевых самолетов черноморского флота РФ", — пояснил источник.

В сводке британской разведки 12 августа говорилось о том, что во время взрывов в Крыму была разрушена лишь некоторая часть российского воздушного флота, но возможностям военной базы был нанесен серьезный урон.

Напомним, что Черноморский флот РФ ведет оборону и не может контролировать все море целиком.

Ранее Фокус сообщал, что Путин начал войну в Украине из-за обмана ФСБ. Об этом говорится в расследовании журналистов The Washington Post.