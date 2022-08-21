Вибухи в Криму відвернуть російські сили від лінії фронту, — ISW

Ймовірно, частину ЗС РФ перемістять на острів для гарантування безпеки. Нездатність Росії зупинити атаки на півострів також може викликати громадське невдоволення в суспільстві

Російські окупанти у Криму, ймовірно, розглядають можливість посилення безпеки на півострові після низки атак на військові об'єкти. Такі заходи можуть відвернути сили РФ від лінії фронту. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляли раніше в ISW, Росія використовувала всі типи сил безпеки, включаючи Росгвардію, як бойові сили. Ймовірно, тепер частину з них потрібно відвернути від лінії фронту та від обов'язків гарантування безпеки в інших місцях для захисту окупованого Криму.

Крім того, нездатність Росії зупинити атаки на півострів також може спричинити суспільне невдоволення у російському суспільстві. Аналітики зазначають, що про кожен раз більше занепокоєння громадськості можуть свідчити затори на виїзд з Криму.

Інші висновки експертів:

Російські війська провели невдалі атаки на сході України;

ЗС РФ зробили обмежені, але невдалі спроби штурму на північ від Харкова;

армія РФ не змогла просунутися після кількох атак на північний захід від Херсона та на схід від Миколаєва;

українські сили продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів та позиціях у Херсонській та Запорізькій областях;

росіяни продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях та рекламні кампанії про приєднання до ЗС РФ;

російська окупаційна влада продовжувала вживати примусових заходів, щоб змусити цивільне населення співпрацювати з окупаційними адміністраціями;

умови на окупованих територіях продовжували погіршуватись, що свідчить про неефективне управління.

Нагадаємо, 19 серпня ЗМІ повідомляли, що вибухи у Криму стали важким психологічним ударом для Путіна. За інформацією журналістів, президент РФ намагається приховати успіхи українських сил від свого населення, але тисячі росіян виїжджають з окупованого півострова. Крім того, те, що відбувається на півострові, змусило керівництво флоту РФ більше думати про власну оборону, а не про наступ на Одесу.

Тим часом 20 серпня безпілотник ударив по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму. В окупаційній адміністрації розповіли, що попри спроби збити БПЛА, він все ж таки потрапив по будівлі штабу, але не завдав разом з тим значної шкоди.