Арестович розповів, навіщо вбили Дар'ю Дугіну (відео)

Радник глави ОП заявив, що всі звинувачення України у вбивстві можуть бути пов'язані із нагнітанням обстановки в РФ перед показовим судом над полоненим "азовцями".

Радник глави Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович розповів, що доньку російського філософа-пропагандиста Олександра Дугіна Дар'ю могли вбити російські спецслужби. Про це він заявив під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

Арестович відкинув версію того, що хотіли вбити саме Олександра Дугіна. З його слів, метою замаху була дочка філософа.

"Ніякого Олександра Дугіна не хотіли вбити. Вбивали саме Дар'ю, вбивали російські спецслужби або близько того. За гроші вбивали", — сказав Арестович.

За його словами, швидше за все, Дугіна чи її батько "влізли у гроші". Вони могли не поділитися з потрібними людьми або щось пообіцяли, але не зробили. Арестович припустив, що все сталося через Олександра Дугіна, а через смерть дочки його попередили. Можливо, йдеться про передачу грошей певним політичним партіям на Заході.

"Десь присмоктався (Олександр Дугін, ред.), так чи інакше", — сказав Арестович.

У вбивство з ідеологічних причин Арестович, за його словами, не вірить.

Щодо версії про те, що Дар'ю Дугіну вбили українські спецслужби, то Арестович у неї також не вірить, бо не розуміє, навіщо їм це було б потрібне. При цьому було очікувано, що в РФ почнуть звинувачувати Україну в теракті, оскільки хочуть виставити її країною-терористом. Арестович упевнений, що таким чином у Росії нагнітають ситуацію перед показовим судом над військовослужбовцями Нацгврадії полку "Азов".

[ + – ] Арештович про смерть Дарії Дугіної

Нагадаємо, що у Підмосков'ї загинула дочка ідеолога "російського світу" Дугіна. У Підмосков'ї підірвався автомобіль дочки російського філософа Олександра Дугіна. 29-річна журналістка та політолог Дар'я Дугіна загинула на місці.

Також Фокус писав, що пропагандисти та політики РФ звинуватили Україну. Відомі росіяни закликали "помститися" за загибель Дар'ї Дугіної та вдарити по "центрах прийняття рішень".

Потім ФСБ заявила про розкриття вбивства Дар'ї Дугіної, звинувативши спецслужби України. Виконавицею, за версією слідства, стала громадянка України Наталія Вовк, яка нібито виїхала після вибуху в Естонію. На території РФ вона опинилася 23 липня разом із дочкою. Вони орендували житло в тому самому будинку, що й Дугіна, і вели за нею стеження на Mini Cooper, причому кілька разів змінювали номерні знаки автомобіля.

У Зеленського відреагували на звинувачення РФ у вбивстві Дугіної. Як розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, російська пропаганда знову створює вигадані світи, оскільки винними у підриві авто пропагандистки Дугіною "призначено" українку та її 12-річну дитину.

"Азов" та Нацгвардія відреагували на звинувачення у вбивстві Дугіної. У підрозділі наголосили, що нібито посвідчення Вовк, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність "Азова" до підриву авто Дар'ї Дугіної, насправді є не більш як черговою "візитною карткою Яроша".