Арестович рассказал, зачем убили Дарью Дугину (видео)

Советник главы ОП заявил, что все обвинения Украины в убийстве могут быть связаны с нагнетанием обстановки в РФ перед показательным судом над пленным "Азовцами".

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович рассказал, что дочь российского философа-пропагандиста Александра Дугина Дарью могли убить российские спецслужбы. Об этом он заявил во время эфира на канале Фейгин LIVE.

Арестович отверг версию того, что убить хотели именно Александра Дугина. По его словам, целью покушения была дочь философа.

"Никакого Александра Дугина не хотели убить. Убивали именно Дарью, убивали российские спецслужбы или около того. За деньги убивали", — сказал Арестович.

По его словам, скорее всего, Дугина или ее отец "влезли в деньги". Они могли не поделиться с нужными людьми, или что-то пообещали, но не сделали. Арестович предположил, что все произошло из-за Александра Дугина, а через смерть дочери его "предупредили". Возможно, речь идет о передаче денег неким политическим партиям на Западе.

"Где-то присосался (Александр Дугин, ред.), так или иначе", — сказал Арестович.

В убийство по идеологическим причинам Арестович, по его словам, не верит.

Что касается версии о том, что Дарью Дугину убили украинские спецслужбы, то Арестович в нее также не верит, так как не понимает, зачем им это было бы нужно. При этом было ожидаемо, что в РФ обвинят Украину в теракте, так как хотят выставить ее страной-террористом. Арестович уверен, что таким образом в России нагнетают обстановку перед показательным судом над военнослужащими Нацгврадии полка "Азов".

[ + – ] Арестович о смерти Дарьи Дугиной

Напомним, что в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Дугина. В Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина. 29-летняя журналистка и политолог Дарья Дугина погибла на месте.

Также Фокус писал, что пропагандисты и политики РФ обвинили Украину. Известные россияне призвали "отомстить" за гибель Дарьи Дугиной и ударить по "центрам принятия решений".

Затем ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, обвинив спецслужбы Украины. Исполнительницей, по версии следствия, стала гражданка Украины Наталья Вовк, якобы выехавшая после устроенного взрыва в Эстонию. На территории РФ она оказалась 23 июля вместе с дочерью. Они арендовали жилье в том же доме, что и Дугина, и вели за ней слежку на Mini Cooper, причем несколько раз меняли номерные знаки автомобиля.

У Зеленского отреагировали на обвинения РФ в убийстве Дугиной. Как рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, российская пропаганда вновь создает вымышленные миры, так как виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок.

"Азов" и Нацгвардия отреагировали на обвинения в убийстве Дугиной. В подразделении подчеркнули, что якобы удостоверение Вовк, которым спецслужбы России пытаются довести причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша".