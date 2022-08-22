Странно, что без "визитки Яроша": у Зеленского отреагировали на обвинения РФ в убийстве Дугиной

Советник Офиса президента считает, что на самом деле Дугина стала разменной картой в борьбе российских спецслужб, которые сейчас придумывают новые фейки для дискредитации Украины на мировом пространстве.

Офис президента Украины жестко осудил Россию из-за фейка об причастности к убийству Дарьи Дугиной — дочери известного российского пропагандиста Александра Дугина — украинки. Об этом советник ОПУ Михаил Подоляк написал у себя на странице в Твиттере.

По его словам, российская пропаганда вновь создает вымышленные миры, так как виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок.

"Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу", — саркастически написал Подоляк.

Также он высказал мнение, что Дарья Дугина погибла в результате разборок различных подразделений российских спецслужб между собой.

"Лягушки и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу", — прокомментировал ситуацию советник ОПУ.

Что этому предшествовало

В ФСБ заявили о раскрытии убийства дочери философа и идеолога "русского мира" Александр Дугина. По их мнению, Дугину убили украинские спецслужбы руками украинки Натальи Вовк.

Якобы женщина приехала в РФ вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. ФСБ считает, что Вовк провела минирование автомобиля. На территории РФ она оказалась 23 июля вместе с дочерью. Они арендовали жилье в том же доме, что и Дугина, и вели за ней слежку на Mini Cooper, причем несколько раз меняли номерные знаки автомобиля.

Кто такая Дарья Дугина

Она — дочь известного политолога, философа и общественного деятеля Александра Дугина. После событий 2 мая в Одессе 2014 года Дугин в интервью жунралистам призвал убивать украинцев, позже скандальное интервью было удалено.

Дугина работала журналистом, писала для росСМИ и ресурсов, близких к властям РФ, среди прочего, "Царьград", "Звезда", RT.

Погибла Дугина 21 августа в результате подрыва автомобиля, в котором якобы должен был возвращаться с общественного мероприятия ее отец.

Напомним, что автомобиль Дарьи Дугиной могли взорвать по звонку телефона. Следствие говорит о слежке за внедорожником Toyota Land Cruiser.

Ранее Фокус разбирался в том, кто убил дочь Дугина. Подрыв авто в Подмосковье — акция российских спецслужб для мобилизации населения РФ и дискредитации Украины.