Дивно, що без візитівки Яроша: у Зеленського відреагували на звинувачення РФ у вбивстві Дугіної

Радник Офісу президента вважає, що насправді Дугіна стала розмінною картою у боротьбі російських спецслужб, які зараз вигадують нові фейки для дискредитації України на світовому просторі.

Офіс президента України жорстко засудив Росію через фейк про причетність до вбивства Дар'ї Дугіної — дочки відомого російського пропагандиста Олександра Дугіна — українки. Про це радник ОПУ Михайло Подоляк написав у себе на сторінці у твіттері.

За його словами, російська пропаганда знову створює вигадані світи, оскільки винними у підриві авто пропагандистки Дугіною "визнано" українку та її 12-річну дитину.

"Дивно, що на місці не знайшли візитну картку "Правого сектора" чи "естонську візу"", — саркастично написав Подоляк.

Також він висловив думку, що Дар'я Дугіна загинула внаслідок розбирання різних підрозділів російських спецслужб між собою.

"Жаби та гадюки російських спецслужб розпочали внутрішньовидову боротьбу", — прокоментував ситуацію радник ОПУ.

Що цьому передувало

У ФСБ заявили про розкриття вбивства дочки філософа та ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. На їхню думку, Дугіну вбили українські спецслужби руками українки Наталі Вовк.

Нібито жінка приїхала до РФ разом із 12-річною дочкою Софією Шабан. ФСБ вважає, що Вовк провела мінування автомобіля. На території РФ вона опинилася 23 липня разом із дочкою. Вони орендували житло в тому самому будинку, що й Дугіна, і вели за нею стеження на Mini Cooper, причому кілька разів змінювали номерні знаки автомобіля.

Хто така Дар'я Дугіна

Вона — дочка відомого політолога, філософа та громадського діяча Олександра Дугіна. Після подій 2 травня в Одесі 2014 року Дугін в інтерв'ю журналістам закликав вбивати українців, пізніше скандальне інтерв'ю було вилучено.

Дугіна працювала журналістом, писала для росЗМІ та ресурсів, близьких до влади РФ, серед іншого, "Царгород", "Зірка", RT.

Загинула Дугіна 21 серпня внаслідок підриву автомобіля, в якому нібито мав повертатися із громадського заходу її батько.

Нагадаємо, що автомобіль Дар'ї Дугіної могли підірвати за дзвінком телефону. Слідство говорить про стеження позашляховиком Toyota Land Cruiser.

Раніше Фокус дізнавався про те, хто вбив дочку Дугіна. Підрив авто у Підмосков'ї — акція російських спецслужб для мобілізації населення РФ та дискредитації України.