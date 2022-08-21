Смерть дочери Дугина: пропагандисты и политики РФ обвинили Украину

Известные россияне призывают "отомстить" за гибель Дарьи Дугиной и ударить по "центрам принятия решений".

Российские пропагандисты и политики отреагировали на гибель Дарьи Дугиной (также известной как Дарья Платонова), дочери философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина. По их мнению, к произошедшему причастны украинские власти.

Так, главный редактор канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян после взрыва автомобиля дочери Дугина призвала российское руководство нанести удары по "центрам принятия решений".

"Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе?.. Центры принятия решений! Центры принятия решений! Центры принятия решений!" — написала Симоньян.

Российский писатель и пропагандист Захар Прилепин сообщил, что видел Дарью в день гибели, и выразил уверенность, что к ее гибели причастны украинские власти.

"Думаю, тупо сидели на автомобильной стоянке и ждали. Приехали, сидели и ждали, чтобы убить. Они так делают", — написал он.

Прокомментировал гибель дочери российского философа и руководитель террористической организации "ДНР" Денис Пушилин. По его словам основной целью происшествия был убийство самого Дугина.

"Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле", — написал главарь пророссийских боевиков.

Депутат Государственной думы РФ от провластной партии "Единая Россия" Александр Хинштейн в своем телеграм-канале призвал российских правоохранителей расследовать происшествие с дочерью Дугина.

"Раскрыть это преступление — должно стать делом чести для российской правоохранительной системы", — написал российский парламентарий.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что "если версию об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь надо вести о политике гостерроризма Киева".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние различных группировок внутри РФ.

Тем временем Следственный комитет РФ сообщил, что убийство Дарьи Дугиной было совершено по заказу неизвестных лиц, а руководитель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

По словам российского пропагандиста и политолога Сергея Маркова, сам Александр Дугин после гибели его дочери попал в больницу.

Напомним, вечером 20 августа в Московской области взорвался автомобиль, в котором находилась 29-летняя Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. Она погибла на месте.

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