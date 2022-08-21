Смерть дочки Дугіна: пропагандисти та політики РФ звинуватили Україну

Відомі росіяни закликають "помститися" за загибель Дар'ї Дугіної та вдарити по "центрах прийняття рішень".

Російські пропагандисти та політики відреагували на загибель Дар'ї Дугіної (також відомої як Дар'я Платонова), дочки філософа, ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. На їхню думку, до того, що сталося, причетна українська влада.

Так, головна редакторка каналу RT, агентств Sputnik і "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян після вибуху автомобіля дочки Дугіна закликала російське керівництво завдати ударів по "центрах прийняття рішень".

"Підірвали дочку Дугіна. 30 років їй було. Немає слів. Втім, є одне. Доки?.. Центри прийняття рішень! Центри прийняття рішень! Центри прийняття рішень!" — написала Симоньян.

Російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін повідомив, що бачив Дар'ю в день загибелі, і висловив упевненість, що до її загибелі причетна українська влада.

"Думаю, тупо сиділи на автомобільній стоянці та чекали. Приїхали, сиділи та чекали, щоб убити. Вони так роблять", — написав він.

Прокоментував загибель дочки російського філософа та керівник терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін. За його словами, основною ціллю події було вбивство самого Дугіна.

"Терористи українського режиму, намагаючись ліквідувати Олександра Дугіна, підірвали його дочку… В автомобілі", — написав ватажок проросійських бойовиків.

Депутат Державної думи РФ від провладної партії "Єдина Росія" Олександр Хінштейн у своєму телеграм-каналі закликав російських правоохоронців розслідувати подію з дочкою Дугіна.

"Розкрити цей злочин має стати справою честі для російської правоохоронної системи", — написав російський парламентарій.

Офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова зі свого боку заявила, що "якщо версію про український слід у вбивстві Дар'ї Дугіної підтвердять компетентні органи, то треба вести мову про політику держтероризму Києва".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної.

"Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", — сказав він, додавши, що вбивство дочки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

Тим часом Слідчий комітет РФ повідомив, що вбивство Дар'ї Дугіної скоєно на замовлення невідомих осіб, а керівник відомства Олександр Бастрикін взяв розслідування під особистий контроль.

За словами російського пропагандиста та політолога Сергія Маркова, сам Олександр Дугін після загибелі його доньки потрапив до лікарні.

Нагадаємо, увечері, 20 серпня, в Московській області вибухнув автомобіль, у якому перебувала 29-річна Дар'я Дугіна — дочка філософа Олександра Дугіна. Вона загинула на місці.

Також ми писали про те, як Дугін відключився з ефіру італійського телебачення після питання загибелі дітей в Україні.