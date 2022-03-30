Идеолог "русского мира" Дугин отключился от эфира после вопроса о гибели детей в Украине

Итальянский депутат от Демократической партии поинтересовался, является ли убийство 139 украинских детей геополитикой или философией, после чего российский философ отключился от прямого эфира.

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Российский философ и один из идеологов "русского мира" Александр Дугин отключился от эфира после вопроса о десятках погибших украинских детях в результате обстрелов войск РФ. Видеоролик с его участием в своем Telegram-канале опубликовал нардеп VIII созыва, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

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В частности, эфир на итальянском телеканале был посвящен полномасштабному вторжению российских войск в Украину и гибели мирных жителей.

Ведущий сообщил Александру Дугину, что на связи находится депутат от Демократической партии Италии Андреа Романо, который хотел бы задать вопрос российскому философу.

"Хочу назвать вам одну цифру — 139. 139. Это — погибшие дети. Сегодня их уничтожили бомбы. По вашему мнению, это геополитика или философия?", — поинтересовался итальянский парламентарий.

Один из идеологов "русского мира" проигнорировал вопрос и отключился от прямого эфира, о чем предупредил ведущий программы.

"Андрея, я вас остановлю, потому что Дугин отключился", — резюмировал ведущий эфира.

[ + – ] Александр Дугин отключился от прямого эфира после вопроса об убитых украинских детях

Александр Дугин — российский философ, переводчик, основатель идейного движения "неоевразийство" и один из идеологов "русского мира". В 2014 году был внесен в санкционный список Европейского Союза, а в следующем году попал под персональные ограничения США и Канады из-за причастности к военной агрессии против Украины.

Напомним, ранее Офис президента Украины обвинил Россию в создании фейков о том, что Польша планирует оккупировать украинские территории. По словам главы ОП Андрея Ермака, РФ испугалась идеи Варшавы об отправке миротворческой миссии НАТО в нашу страну, из-за чего на росТВ активизировались пропагандисты.

Также сообщалось, что Офис генпрокурора объявил подозрение российским пропагандистам Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву.