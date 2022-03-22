В Украине объявили подозрение ведущим из РФ Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, ведущие получили "свежий процессуальный статус", последствия которого очевидны.

Российские пропагандисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева получили подозрение. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

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"У Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – написала генпрокурор.

Венедиктова не уточнила, по каким статьям Уголовного кодекса Украины им предъявили подозрение.

Напомним, что 11 марта генпрокурор Украины подписала подозрение еще одной российской пропагандистке – главреду Russia Today Маргарите Симоньян. Ее подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Офис генпрокурора Украины 1 марта начал привлекать к уголовной ответственности российских руководителей за военные преступления в Украине.