"Наймите хороших юристов": Венедиктова подписала подозрение главреду RT Симоньян (фото)

По словам руководителя Офиса генпрокурора, в скором времени правоохранители планируют начать процесс объявления российской журналистки в международный розыск для последующей экстрадиции.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение российской журналистке, главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян. Об этом глава Офиса генпрокурора сообщила в своем Facebook.

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По ее словам, Маргарита Симоньян, согласно процессуальному статусу в Украине, является подозреваемой. Украинский суд, выслушав аргументы стороны обвинения, разрешил арестовать и доставить на судебный процесс главного редактора Russia Today.

Венедиктова также отметила, что в ближайшее время украинские прокуроры намерены инициировать процесс объявления в международный розыск российской журналистки, которая оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину. Наймите хороших юристов и посоветуйтесь. Для нас в Украине очень важно, чтоб все было по букве и духу закона. Состязательность, прозрачность и доступ к правосудию — у вас моя гарантия", — продолжила генеральный прокурор в своем Facebook.

Венедиктова также добавила, что правоохранительные органы заинтересовались Маргаритой Симоньян из-за одной из ее фраз, когда она обращалась к руководству РФ и просила "забрать Донбасс домой".

В постановлении суда об избрании меры пресечения сказано, что главный редактор RT подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] Венедиктова подписала подозрение главреду RT Маргарите Симоньян [ + – ] Венедиктова подписала подозрение главреду RT Маргарите Симоньян

Напомним, 11 марта Александр Лукашенко на переговорах с Путиным оправдал полномасштабное вторжение армии РФ в Украину. Президент страны-агрессора также обвинил Киев в подготовке атаки на Беларусь, из-за чего, по его словам, Москве пришлось нанести "превентивный удар".

Днем ранее, 10 марта, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская армия не осуществляла вторжение в Украину.