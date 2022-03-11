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"Наймите хороших юристов": Венедиктова подписала подозрение главреду RT Симоньян (фото)

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Симоньян Путин подозрение пропаганда Офис генпрокурора Украина вторжение розыск
Украина может объявить Маргариту Симоньян в международный розыск

По словам руководителя Офиса генпрокурора, в скором времени правоохранители планируют начать процесс объявления российской журналистки в международный розыск для последующей экстрадиции.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение российской журналистке, главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян. Об этом глава Офиса генпрокурора сообщила в своем Facebook.

По ее словам, Маргарита Симоньян, согласно процессуальному статусу в Украине, является подозреваемой. Украинский суд, выслушав аргументы стороны обвинения, разрешил арестовать и доставить на судебный процесс главного редактора Russia Today.

Венедиктова также отметила, что в ближайшее время украинские прокуроры намерены инициировать процесс объявления в международный розыск российской журналистки, которая оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину. Наймите хороших юристов и посоветуйтесь. Для нас в Украине очень важно, чтоб все было по букве и духу закона. Состязательность, прозрачность и доступ к правосудию — у вас моя гарантия", — продолжила генеральный прокурор в своем Facebook.

Венедиктова также добавила, что правоохранительные органы заинтересовались Маргаритой Симоньян из-за одной из ее фраз, когда она обращалась к руководству РФ и просила "забрать Донбасс домой".

В постановлении суда об избрании меры пресечения сказано, что главный редактор RT подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Симоньян подозрение пропаганда Russia Today международный розыск Венедиктова
Венедиктова подписала подозрение главреду RT Маргарите Симоньян
Симоньян подозрение пропаганда Russia Today международный розыск Венедиктова
Венедиктова подписала подозрение главреду RT Маргарите Симоньян

Напомним, 11 марта Александр Лукашенко на переговорах с Путиным оправдал полномасштабное вторжение армии РФ в Украину. Президент страны-агрессора также обвинил Киев в подготовке атаки на Беларусь, из-за чего, по его словам, Москве пришлось нанести "превентивный удар".

Днем ранее, 10 марта, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская армия не осуществляла вторжение в Украину.