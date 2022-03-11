"Найміть хороших юристів": Венедіктова підписала підозру головній редакторці RT Симоньян (фото)

За словами керівника Офісу генпрокурора, незабаром правоохоронці планують розпочати процес оголошення російської журналістки у міжнародний розшук для подальшої екстрадиції.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру російській журналістці, головній редакторці Russia Today Маргариті Симоньян. Про це голова Офісу генпрокурора повідомила у своєму Facebook.

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За її словами, Маргарита Симоньян, згідно з процесуальним статусом в Україні, є підозрюваною. Український суд, вислухавши аргументи обвинувачення, дозволив заарештувати і доставити на судовий процес головну редакторку Russia Today.

Венедіктова також зазначила, що найближчим часом українські прокурори мають намір ініціювати процес оголошення міжнародного розшуку російської журналістки, яка виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Ви повинні розуміти, що будете затримані при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну. Найміть хороших юристів і порадьтеся. Для нас в Україні дуже важливо, щоб все було за буквою та духом закону. Змагальність, прозорість та доступ до правосуддя — у вас моя гарантія", — продовжила генеральна прокурорка у своєму Facebook.

Венедіктова також додала, що правоохоронці зацікавилися Маргаритою Симоньян через одну з її фраз, коли вона зверталася до керівництва РФ і просила "забрати Донбас додому".

В ухвалі суду про обрання запобіжного заходу сказано, що головна редакторка RT підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу — "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із можливою конфіскацією майна.

[ + – ] Венедіктова підписала підозру головної редакторки RT Маргарити Симоньян [ + – ] Венедіктова підписала підозру головної редакторки RT Маргарити Симоньян

Нагадаємо, 11 березня Олександр Лукашенко на переговорах із Путіним виправдав повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. Президент країни-агресора також звинуватив Київ у підготовці атаки на Білорусь, через що, за його словами, Москві довелося завдати "превентивного удару".

Напередодні, 10 березня, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що російська армія не здійснювала вторгнення в Україну.