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"Найміть хороших юристів": Венедіктова підписала підозру головній редакторці RT Симоньян (фото)

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Сімоньян Путін підозра пропаганда Офіс генпрокурора Україна вторгнення розшук
Україна може оголосити Маргариту Симоньян у міжнародний розшук

За словами керівника Офісу генпрокурора, незабаром правоохоронці планують розпочати процес оголошення російської журналістки у міжнародний розшук для подальшої екстрадиції.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру російській журналістці, головній редакторці Russia Today Маргариті Симоньян. Про це голова Офісу генпрокурора повідомила у своєму Facebook.

За її словами, Маргарита Симоньян, згідно з процесуальним статусом в Україні, є підозрюваною. Український суд, вислухавши аргументи обвинувачення, дозволив заарештувати і доставити на судовий процес головну редакторку Russia Today.

Венедіктова також зазначила, що найближчим часом українські прокурори мають намір ініціювати процес оголошення міжнародного розшуку російської журналістки, яка виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Ви повинні розуміти, що будете затримані при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну. Найміть хороших юристів і порадьтеся. Для нас в Україні дуже важливо, щоб все було за буквою та духом закону. Змагальність, прозорість та доступ до правосуддя — у вас моя гарантія", — продовжила генеральна прокурорка у своєму Facebook.

Венедіктова також додала, що правоохоронці зацікавилися Маргаритою Симоньян через одну з її фраз, коли вона зверталася до керівництва РФ і просила "забрати Донбас додому".

В ухвалі суду про обрання запобіжного заходу сказано, що головна редакторка RT підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу — "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із можливою конфіскацією майна.

Сімоньян підозра пропаганда Russia Today міжнародний розшук Венедиктова
Венедіктова підписала підозру головної редакторки RT Маргарити Симоньян
Сімоньян підозра пропаганда Russia Today міжнародний розшук Венедиктова
Венедіктова підписала підозру головної редакторки RT Маргарити Симоньян

Нагадаємо, 11 березня Олександр Лукашенко на переговорах із Путіним виправдав повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. Президент країни-агресора також звинуватив Київ у підготовці атаки на Білорусь, через що, за його словами, Москві довелося завдати "превентивного удару".

Напередодні, 10 березня, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що російська армія не здійснювала вторгнення в Україну.