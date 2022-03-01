Привлечение к ответственности руководства РФ начато, — Генпрокурор Украины (видео)

Российские руководители будут арестованы Международным уголовным судом в тот момент, когда выедут за границу, и преданы суду в Гааге.

Процесс привлечение к уголовной ответственности руководителей РФ начат. Мы начали консультации с нашими зарубежными партнерами, чтобы обеспечить задержание российских преступников, завила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщается в ее видеообращении.

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"Руководители РФ находятся в зоне комфорта, и думают, что прикроются своим военным или политическим функционалом. Задержание российских преступников состоится в момент пересечения ими границ цивилизованных стран", — сказала Венедиктова.

За короткое время Украине, по словам украинского Генпрокурора, удалось добиться многого в плане привлечения к ответственности российских преступников. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал начало полноценного расследования ситуации в Украине.

"Следующий шаг — разрешение Судебной палаты суда. После этого будет открытый процесс над диктаторским режимом, который уничтожает наше государство и зверски убивает наших людей. За страдания украинцев агрессора должен покарать закон", — подчеркнула Венедиктова.

Международный криминальный суд, по мнению украинского Генпрокурора, важен для Украины, поскольку этот международный орган криминальной юстиции обеспечивает привлечение к ответственности отдельных лиц, а не государства в целом. То есть, президент, чиновники, генералы, командиры этого государства понесут индивидуальную криминальную ответственность.

"Спрятаться им будет непросто, выехать на европейские виллы, имения и на моря — тоже. Вы уже затопили морем крови нашу землю, поэтому ваш единственный пункт назначения — Гаага", — сказала Венедиктова.

Ранее Фокус сообщал, что крупные автопроизводители продолжают покидать российский рынок. Против Российской Федерации также ввела санкции международная платежная компания VISA.