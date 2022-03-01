Притягнення до відповідальності керівництва РФ розпочато, — Генпрокурор України (відео)

Російських керівників буде заарештовано Міжнародним кримінальним судом у той момент, коли виїдуть за кордон, і віддано суду в Гаазі.

Процес притягнення до кримінальної відповідальності керівників РФ розпочато. "Ми розпочали консультації з нашими закордонними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців", — завила Генпрокурорка України Ірина Венедіктова, повідомляється в її відеозверненні.

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"Керівники РФ перебувають у зоні комфорту й думають, що прикриються своїм військовим чи політичним функціоналом. Затримання російських злочинців відбудеться в момент перетину ними кордонів цивілізованих країн", — сказала Венедіктова.

За короткий час Україні, за словами української Генпрокурорки, вдалося домогтися багато чого щодо притягнення до відповідальності російських злочинців. Прокурор Міжнародного карного суду Карім Хан ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.

"Наступний крок — дозвіл Судової палати суду. Після цього буде відкритий процес над диктаторським режимом, який знищує нашу державу та по-звірячому вбиває наших людей. За страждання українців агресора має наказати закон", — наголосила Венедіктова.

Міжнародний кримінальний суд, на думку української Генпрокурорки, є важливим для України, оскільки цей міжнародний орган кримінальної юстиції забезпечує притягнення до відповідальності окремих осіб, а не держави загалом. Тобто президент, чиновники, генерали, командири цієї держави понесуть індивідуальну кримінальну відповідальність.

"Сховатись їм буде непросто, виїхати на європейські вілли, маєтки та на моря — теж. Ви вже затопили морем крові нашу землю, тому ваш єдиний пункт призначення — Гаага", — сказала Венедіктова.

Раніше Фокус повідомляв, що великі автовиробники продовжують залишати російський ринок. Проти Російської Федерації також запровадила санкції міжнародна платіжна компанія VISA.