В Україні оголосили підозру ведучим із РФ Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій

За словами генерального прокурора України Ірини Венедіктової, ведучі отримали "свіжий процесуальний статус", наслідки якого очевидні.

Російські пропагандисти Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва отримали підозру. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook.

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"У Дмитра Кисельова та Ольги Скабеєвої свіжий процесуальний статус — підозрювані. Інші подробиці очевидні, тому не забираю ваш час. Наслідки теж очевидні. Усі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо", — написала генпрокурор.

Венедіктова не уточнила, за якими статтями Кримінального кодексу України їм висунули підозру.

Нагадаємо, що 11 березня генпрокурор України підписала підозру ще одній російській пропагандистці — головному редактору Russia Today Маргариті Симоньян. Її підозрювали в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із можливою конфіскацією майна.

Офіс генпрокурора України 1 березня почав притягувати до кримінальної відповідальності російських керівників за військові злочини в Україні.