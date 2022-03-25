Пропагандисты РФ создают фейки о планах Польши оккупировать часть Украины, — ОП

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Россия испугалась идеи Польши об отправке миротворческой миссии НАТО в Украину,

Российские пропагандисты, реагируя на международную поддержку Киева, создают фейки о намерениях Польши аннексировать часть Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, Россия создает антиукраинские фейки из-за мощной поддержки Украины со стороны Польши, которую Кремль "ненавидит из-за наличия исторической памяти, как и у нашего народа".

Ермак также предположил, что страну-агрессора напугало предложение официальной Варшавы о формировании и отправке в нашу страну миротворцев НАТО.

"Поэтому в Москве стали говорить, что под видом миротворческих миссий наши союзники хотят "вернуть себе территории, которые были их по состоянию на 1939 год". Такие информационные вбросы распространялись и в 2014 году. Аналогично нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину", — продолжил глава ОП в своем Telegram-канале.

Ермак напомнил, что ментальность и захватнические планы чужды свободным Европам и Украине, поскольку оккупация чужих территорий является исключительно "особенностью" российского менталитета.

Комментируя фейки о "планах Польши" глава ОП резюмировал, что Россия проигрывает информационную войну Киеву.

[ + – ] Пропагандисты РФ создают фейки о планах Польши оккупировать часть Украины

Напомним, ранее у Владимира Путина утверждали, что оккупация Украины не входит в планы Кремля, а войска РФ наносят ракетные удары только по военным объектам. По словам Дмитрия Пескова, Россия также может применить ядерное оружие, если будет "угроза существованию самой страны".

Также сообщалось, что в Украине объявили подозрение пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой. Российские телеведущие, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, получили "свежий процессуальный статус" сразу по трем статьям Уголовного кодекса.