"Азов" и Нацгвардия отреагировали на обвинения в убийстве Дугиной

Официальные представители военных заявили, что Наталья Вовк, которую ФСБ считают исполнительницей убийства дочери пропагандиста Александра Дугина, никогда не проходила службу в подразделении "Азов".

"Азов" прокомментировал российский фейк, что Дарью Дугину — дочь пропагандиста Александра Дугина — якобы убила Наталья Вовк, служащая в их полку. Заявление появилось в официальном Телеграм-канале полка "Азов".

"Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению". — говорится в сообщении.

В подразделении подчеркнули, что якобы удостоверение Волковой, которым спецслужбы России пытаются довести причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша".

РФ прибегает к таким фальсификациям с единой целью: подготовиться к трибуналу над пленными защитниками Мариуполя. Таким образом в России подогревают общественное мнение своих граждан по поводу необходимости такого судилища.

"Азовцы" также напомнили, что они категорически осуждают это незаконное судилище над украинскими военными и призывают всех, в чьих силах остановить это, сделать все возможное, чтобы так называемого "трибунала" не произошло.

Позиция Нацгвардии

В Национальной гвардии Украины тоже отреагировали на обвинение российской стороны, которая считает заказчиками и организаторами убийства Дарьи Дугиной украинские спецслужбы.

"Гражданка Волк Наталья Павловна не проходила службу в отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии "Азов", — заявили на официальной странице НГУ в Фейсбуке.

По мнению представителей Нацгвардии, Россия таким образом пытается оправдать среди своих граждан предварительное решение о признании подразделения Национальной гвардии Украины террористической организацией, показывая россиянам "преступления, совершаемые азовцами" на территории России.

Что этому предшествовало

Ране российские СМИ опубликовали удостоверение Натальи Вовк (в девичестве Шабан), подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Пропагандисты сообщили, что женщина якобы числится в составе полка "Азов".

Перед этим в ФСБ заявили о раскрытии убийства дочери философа и идеолога "русского мира" Александр Дугина. По мнению российских силовиков, преступление было спланировано и совершено украинскими спецслужбами. Исполнительницей, по версии следствия, стала гражданка Украины Наталья Вовк, якобы выехавшая после устроенного взрыва в Эстонию.

Наталья Вовк 1979 года рождения, она приехала в РФ вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. ФСБ считает, что Вовк провела минирование автомобиля. На территории РФ она оказалась 23 июля вместе с дочерью. Они арендовали жилье в том же доме, что и Дугина, и вели за ней слежку на Mini Cooper, причем несколько раз меняли номерные знаки автомобиля.

Напомним, что автомобиль Дарьи Дугиной могли взорвать по звонку телефона. Следствие говорит о слежке за внедорожником Toyota Land Cruiser.

На обвинения российской стороны в убийстве дочери Александра Дугина уже отреагировал Офис президента Украины. Михаил Подоляк считает, что на самом деле Дугина стала разменной картой в борьбе российских спецслужб, которые сейчас придумывают новые фейки для дискредитации Украины на мировом пространстве.