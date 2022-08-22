"Азов" і Нацгвардія відреагували на звинувачення у вбивстві Дугіної

Офіційні представники військових заявили, що Наталія Вовк, яку ФСБ вважають виконавицею вбивства дочки пропагандиста Олександра Дугіна, ніколи не проходила службу в підрозділі "Азов".

"Азов" прокоментував російський фейк, що Дар'ю Дугіну — дочку пропагандиста Олександра Дугіна — нібито вбила Наталія Вовк, яка служить у їхньому полку. Заява з'явилася в офіційному телеграм-каналі полку "Азов".

"Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікувала ФСБ у своєму звіті щодо розслідування теракту проти дочки російського пропагандиста Дугіна — не має жодного стосунку до полку "Азов" і ніколи не належала до нашого підрозділу", — йдеться у повідомленні.

У підрозділі наголосили, що нібито посвідчення Волкової, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність "Азова" до підриву авто Дар'ї Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитною карткою Яроша".

РФ вдається до таких фальсифікацій з єдиною метою: підготуватися до трибуналу над полоненими захисниками Маріуполя. Так у Росії підігрівають громадську думку своїх громадян щодо необхідності такого судилища.

"Азовці" також нагадали, що вони категорично засуджують це незаконне судилище над українськими військовими та закликають усіх, у чиїх силах зупинити це, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не сталося.

Позиція Нацгвардії

У Національній гвардії України також відреагували на звинувачення російської сторони, яка вважає замовниками й організаторами вбивства Дар'ї Дугіної українські спецслужби.

"Громадянка Вовк Наталія Павлівна не проходила службу в окремому загоні спеціального призначення Національної гвардії "Азов", — заявили на офіційній сторінці НГУ у фейсбуці.

На думку представників Нацгвардії, Росія так намагається виправдати серед своїх громадян попереднє рішення про визнання підрозділу Національної гвардії України терористичною організацією, показуючи росіянам "злочини, які скоюють азовці" на території Росії.

Що цьому передувало

Раніше російські ЗМІ опублікували посвідчення Наталії Вовк (у дівоцтві Шабан), яку підозрюють у вбивстві журналістки Дар'ї Дугіної. Пропагандисти повідомили, що жінка нібито перебуває у складі полку "Азов".

Перед цим в ФСБ заявили про розкриття вбивства дочки філософа й ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. На думку російських силовиків, злочин було сплановано та вчинено українськими спецслужбами. Виконавицею, за версією слідства, стала громадянка України Наталія Вовк, яка нібито виїхала після вибуху в Естонію.

Наталія Вовк 1979 року народження, вона приїхала в РФ разом із 12-річною дочкою Софією Шабан. ФСБ вважає, що Вовк провела мінування автомобіля. На території РФ вона опинилася 23 липня разом із дочкою. Вони орендували житло в тому самому будинку, що й Дугіна, і вели за нею стеження на Mini Cooper, причому кілька разів змінювали номерні знаки автомобіля.

Нагадаємо, що автомобіль Дар'ї Дугіної могли підірвати по дзвінку телефону. Слідство говорить про стеження за позашляховиком Toyota Land Cruiser.

На звинувачення російської сторони в убивстві дочки Олександра Дугіна вже відреагував Офіс президента України. Михайло Подоляк вважає, що насправді Дугіна стала розмінною картою у боротьбі російських спецслужб, які зараз вигадують нові фейки для дискредитації України на світовому просторі.