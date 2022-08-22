ФСБ заявила про розкриття вбивства Дар'ї Дугіної, звинувативши спецслужби України

За версією, заявленою російськими силовиками, підрив спланували та здійснили українські спецслужби. Виконавицею стала громадянка України Наталія Вовк, яка перебувала у Москві з дочкою.

У ФСБ заявили про розкриття вбивства дочки філософа та ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. На думку російських силовиків, злочин спланували та здійснили українські спецслужби. Виконавицею, за версією слідства, стала громадянка України Наталія Вовк, яка нібито виїхала після вибуху в Естонію, передає ТАСС.

Наталія Вовк 1979 року народження, вона приїхала у РФ разом із 12-річною дочкою Софією Шабан. ФСБ вважає, що Вовк провела мінування автомобіля. На території РФ вона опинилася 23 липня разом із дочкою. Вони орендували житло в тому самому будинку, що й Дугіна, і вели за нею стеження на Mini Cooper, причому кілька разів змінювали номерні знаки автомобіля.

Минуло менш як дві доби з моменту загибелі Дар'ї Дугіної — її автомобіль вибухнув під час руху. За даними Mash, за автомобілем, у якому перебувала Дугіна, стежили люди зі знеособленими телефонами.

Повідомляється, що при в'їзді до РФ на автомобілі значилися номери так званої "ДНР" — Е982ХН DPR, у Москві використовувався казахстанський номер — 172AJD02, а при виїзді український — AH7771IP.

РосЗМІ опублікували посвідчення Наталії Вовк (у дівоцтві Шабан), яку підозрюють у вбивстві журналістки Дар'ї Дугіної. Повідомляється, що вона нібито числиться у складі полку "Азов".

[ + – ] Посвідчення особи на ім'я Наталії Павлівни Шабан (Вовк)

Що відомо про Дар'ю Дугін?

Дар'я Дугіна, що народилася в 1992 році, працювала журналісткою, писала для росЗМІ та ресурсів, близьких до влади РФ, серед іншого, "Царгород", "Зірка", RT. Стосовно неї діяли персональні санкції США та Великобританії.

Дар'я Дугіна — дочка відомого політолога, філософа та громадського діяча Олександра Дугіна. Після подій 2 травня в Одесі 2014 року Дугін в інтерв'ю журналістам закликав вбивати українців, пізніше скандальне інтерв'ю вилучили. З 2015 року його книги в Україні опинилися під забороною.

Нагадаємо, що автомобіль Дар'ї Дугіної могли підірвати за дзвінком через телефон. Слідство говорить про стеження за позашляховиком Toyota Land Cruiser.

Раніше Фокус розбирався в тому, хто вбив дочку Дугіна. Підрив авто у Підмосков'ї — акція російських спецслужб для мобілізації населення РФ та дискредитації України.