До 200 осіб на день: Арестович розповів про реальні втрати окупантів (відео)

За словами радника глави ВП, 45 тисяч – це втрати серед кадрових російських військових. Ця цифра не враховує найманців ПВК, а також мобілізованих у так званих ЛДНР.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що приватна військова компанія "Вагнер" могла втратити в Україні від 9 до 15 тисяч людей, а так звані "ЛДНР" ще до 25 тисяч осіб. Про це він розповів під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

За його словами, щодобові втрати російських військ становлять від 150 до 200 осіб.

Також Арестович заявив, що довоєнні розрахунки припускали, що російська сторона почне "ламатися" після втрат у 80 тисяч людей. Щоправда, це стосується лише кадрової армії. Чи викликають втрати у ПВК такий самий біль – невідомо. А ось про мобілізованих з так званих "республік" ніхто не думає.

Крім того, під час цього ефіру Арестович прокоментував слова Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з приводу втрат України у війні. Так він заявив, що Україна втратила 9 тисяч комбатантів.

"Наші менші набагато, думаю. Людей 30-50-70 ось так", — сказав Арестович.

За співвідношенням, за його словами, це 1 до 4.

[ + – ] Олексій Арестович на каналі Фейгін LIVE

Раніше редакція Курсора повідомляла, що ЗМІ дізналися, що увійде до нового пакету допомоги США для України. У середу, 24 серпня, на честь Дня Незалежності України США виділили допомогу нашій країні у розмірі 2,98 млн. доларів.

Ще нагадаємо, що у Мінінфраструктури дали поради щодо знищення Кримського мосту. Будь-які варіанти знесення Кримського мосту вимагатимуть використання вибухових речовин, тільки так можна забрати конструкції. Важливо утилізувати уламки, адже Керченська протока багата на флору і фауну, заявили в міністерстві.

Також повідомлялося, що військовий експерт назвав одне з головних принижень російської армії в Україні. Військові дослідження показали, що російські сили, які вторглися на територію України 24 лютого одночасно з кількох напрямків, згідно з планом, мали завершити вторгнення протягом трьох днів. Цього не сталося.