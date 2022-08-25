До 200 человек в день: Арестович рассказал о реальных потерях оккупантов (видео)

По словам советника главы ОП, 45 тысяч — это потери среди кадровых российских военных. Эта цифра не учитывает наемников ЧВК, а также мобилизированных в так называемых "ЛДНР".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что частная военная компания "Вагнер" могла потерять в Украине от 9 до 15 тысяч человек, а так называемые "ЛДНР" еще до 25 тысяч человек. Об этом он рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По его словам, ежесуточные потери российских войск составляют от 150 до 200 человек.

Также Арестович заявил, что довоенные расчеты предполагали, что российская сторона начнет "ломаться" после потерь в 80 тысяч человек. Правда, это касается лишь кадровой армии. Вызывают ли потери в ЧВК такую же боль – неизвестно. А вот о мобилизованных из так называемых "республик" никто не думает.

Кроме того, во время этого эфира Арестович прокомментировал слова Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного по поводу потерь Украины в войне. Так, он заявил, что Украина потеряла 9 тысяч человек.

"Наши поменьше намного, думаю. Человек 30-50-70 вот так", — сказал Арестович.

По соотношению, по его словам, это 1 к 4.

[ + – ] Алексей Арестович на канале Фейгин LIVE

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