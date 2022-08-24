Военный эксперт назвал одно из главных унижений российской армии в Украине (видео)

Многочисленная колонна российских войск формировалась в Беларуси для захвата Киева, но российское командование не могло заставить свои войска сделать хоть что-нибудь. В итоге ВСУ уничтожили логистические линии ВС РФ.

Экс-руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк напомнил, что до 24 февраля российское руководство отрицало, что они планируют масштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Sky News.

Военные исследования показали, что российские силы, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля одновременно с нескольких направлений, согласно плану, должны были завершить вторжение в течение трех дней. Этого не произошло.

28 февраля весь мир практически в прямом эфире наблюдал за бесконечной колонной российских войск, которая формируется в Беларуси и тянется в направлении Киева. Предполагалось, что эти войска окружат столицу Украины.

"Это не сработало. Колонна просто потеряла ход, и украинцы атаковали логистические линии ВС РФ. Это было одним из главных унижений для российских войск: они не могли управлять большой колонну войск и заставить ее что-либо сделать", — пояснил аналитик.

Военные преступления

В апреле стали появляться сведения о военных преступлениях в Буче и Чернигове, когда российские войска отступили от Киева, а украинские силы вошли в пригороды.

"Эти военные преступления потрясли мир, и все руководители западных стран, побывавшие в Украине, комментировали увиденное в Буче", — отметил Кларк.

Завоевания Херсона не было

"Они не завоевали Херсон, он им достался из-за подрывной внутренней деятельности, русские просто перешли в этот город — крупнейший из оккупированных. Это важный город, поскольку с его помощью контролируется доступ в Крым и подача воды", — сказал военный исследователь.

Протесты в Херсоне

Он также напомнил, что тысячи людей начали выходить на улицы и высказывать свое мнение о присутствии русских.

[ + – ] Протесты в Херсоне против российского вторжения.

"Тогда они не знали, что с этим делать. Они были очень пассивны. С тех пор картина вырисовывается уже более мрачная, стало больше репрессий. Эти публичные демонстрации сейчас проявляются в виде партизанской борьбы: убийства, взрывы автомобилей и т.д., что россияне, конечно, называют терроризмом", — добавил Кларк.

Мариуполь

Мариуполь должен был пасть в первые дни войны — он был очень близко к линии фронта. Но этого не произошло. Мариуполь держался долго. 21 мая российские войска его оккупировали полностью, после захвата завода "Азовсталь" украинских военнослужащих взяли в плен. В стратегическом плане в этом не было большого смысла, но в эмоциональном это было вехой. Россияне потратили множество сил на захват города, потом что им нужно было продвигаться на север.

[ + – ] Артиллерия ВСУ.

Северодонецк и Лисичанск

К июню российским войскам удалось захватить город Северодонецк и Лисичанск — в военном плане это лучшее, что им удалось сделать.

Наступление россиян выдохлось, в последние несколько недель они не продвигались, вместо этого перемещали войска на юго-запад, потому что украинцы готовятся отвоевать Херсон.

Обе стороны отдают себе отчет в том, что через несколько месяцев погода изменится, и по разным для каждого причинам приходится принимать важные решения.

[ + – ] Артиллерия ВСУ

Россияне могут продолжить наступать в Донецкой области, а украинцы — на Херсон. Если освободить Херсон удастся, это станет сильным психологическим ударом для ВС РФ.

Напомним, что экономический кризис может сказаться на поставках оружия Украине. К усталости от войны добавляется роста стоимости жизни в Европе, и западные политики могут подталкивать Украину к компромиссам с РФ. Отсюда и ценность любой победы на фронте.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению представителей Минобороны Британии, Европу ждет катастрофа, если война не закончится на условиях Зеленского. Возобновление отношений с РФ уже в ближайшие годы чревато катастрофическими последствиями для безопасности и стоимости жизни европейцев.