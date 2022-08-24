Військовий експерт назвав одне з головних принижень російської армії в Україні (відео)

Численні колони російських військ формувалися в Білорусі для захоплення Києва, але російське командування не могло змусити свої війська зробити хоч що-небудь. У результаті ЗСУ знищили логістичні лінії ЗС РФ.

Екскерівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк нагадав, що до 24 лютого російське керівництво заперечувало, що вони планують масштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Sky News.

Військові дослідження показали, що російські сили, які вторглися на територію України 24 лютого одночасно з кількох напрямків, згідно з планом, мали завершити вторгнення протягом трьох днів. Цього не сталося.

28 лютого весь світ практично в прямому ефірі спостерігав за нескінченною колоною російських військ, яка формується в Білорусі та тягнеться в напрямку Києва. Передбачалося, що ці війська оточать столицю України.

"Це не спрацювало. Колона просто втратила хід, і українці атакували логістичні лінії ЗС РФ. Це було одним із головних принижень для російських військ: вони не могли керувати великою колоною військ і змусити її щось зробити", — пояснив аналітик.

Воєнні злочини

У квітні почали з'являтися відомості про воєнні злочини в Бучі та Чернігові, коли російські війська відступили від Києва, а українські сили увійшли в передмістя.

"Ці воєнні злочини вразили світ, і всі керівники західних країн, які побували в Україні, коментували побачене в Бучі", — зазначив Кларк.

Завоювання Херсона не було

"Вони не завоювали Херсон, він їм дістався через підривну внутрішню діяльність, росіяни просто перейшли в це місто — найбільше з окупованих. Це важливе місто, оскільки з його допомогою контролюється доступ до Криму та подача води", — сказав військовий дослідник.

Протести в Херсоні

Він також нагадав, що тисячі людей почали виходити на вулиці та висловлювати свою думку про присутність росіян.

[ + – ] Протести в Херсоні проти російського вторгнення

"Тоді вони не знали, що з цим робити. Вони були дуже пасивні. З тих пір картина вимальовується вже похмуріша, побільшало репресій. Ці публічні демонстрації зараз виявляються у вигляді партизанської боротьби: вбивства, вибухи автомобілів і т.д., що росіяни, звісно, називають тероризмом", — додав Кларк.

Маріуполь

Маріуполь мав упасти в перші дні війни — він був дуже близько до лінії фронту. Але цього не сталося. Маріуполь довго тримався. 21 травня російські війська його окупували повністю, після захоплення заводу "Азовсталь" українських військовослужбовців взяли в полон. У стратегічному плані в цьому не було великого сенсу, але в емоційному це було віхою. Росіяни витратили багато сил для захоплення міста, оскільки їм треба було просуватися на північ.

[ + – ] Артилерія ЗСУ

Сєвєродонецьк і Лисичанськ

До червня російським військам вдалося захопити місто Сєвєродонецьк і Лисичанськ — у воєнному плані це найкраще, що їм вдалося зробити.

Наступ росіян видихнувся, останні кілька тижнів вони не просувалися, натомість переміщали війська на південний захід, бо українці готуються відвоювати Херсон.

Обидві сторони усвідомлюють, що через кілька місяців погода зміниться, і з різних для кожного причин доводиться ухвалювати важливі рішення.

[ + – ] Артилерія ЗСУ

Росіяни можуть продовжити наступати на Донеччині, а українці — на Херсон. Якщо звільнити Херсон вдасться, то це стане сильним психологічним ударом для ЗС РФ.

Нагадаємо, що економічна криза може позначитися на постачанні зброї Україні. До втоми від війни додається зростання вартості життя в Європі, і західні політики можуть підштовхувати Україну до компромісів із РФ. Звідси й цінність будь-якої перемоги на фронті.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку представників Міноборони Британії, на Європу чекає катастрофа, якщо війна не закінчиться на умовах Зеленського. Відновлення відносин із РФ уже найближчими роками загрожує катастрофічними наслідками для безпеки та вартості життя європейців.