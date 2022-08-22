Почти 9 тысяч погибших: Залужный впервые озвучил количество потерь в ВСУ (видео)

За время вторжения РФ в Украину, самым тяжелым месяцем был май, когда в день могло погибнуть до 100 военных. Об этом ранее сообщал министр обороны Резников.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что в боях против РФ погибло почти 9 тысяч военных. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе выступления на форуме "Защитники. Перекличка" Валерий Залужный назвал количество погибших в контексте необходимости защищать украинских детей, которые также являются участниками войны. Они в силу возраста могут не понимать, что происходит, но они однозначно требует защиты "и возле Соледара, Бахмута, Большой Новоселовки".

"Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти девять тысяч погибших героев", — сказал Залужный.

Отметим, что по данным украинского Генштаба, количество погибших у ВС РФ перевалило за 45 тысяч и составляет 45 400 лиц личного состава. Эти цифры актуальны для 22 августа.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский заявил, что каждый день на фронте погибает до 30 бойцов, еще около 250 получает ранение.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что самые серьезные потери в ВСУ были в мае, когда за сутки погибало до ста бойцов.