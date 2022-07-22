Сильно сократились: Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ

По словам президента, сберечь жизни украинских защитников помогает западное вооружение — HIMARS и 155-мм гаубицы.

После того, как Вооруженные силы Украины получили реактивные системы залпового огня HIMARS и 155-мм гаубицы, число ежедневно погибающих от огня войск РФ украинских бойцов сократилось до 30, хотя еще в мае этот показатель мог достигать 200. Об этом в интервью Wall Street Journal сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день; теперь это число сократилось до 30 погибших в день и около 250 раненых", — говорится в интервью журналистов с президентом.

Зеленский заявил, что эти данные точны, так как он постоянно получает сведения о потерях от украинских военных. При этом президент отказался раскрыть общие потери ВСУ в полномасштабной войне, он отметил, что они в несколько раз ниже, чем у войск РФ.

Также Зеленский отказался говорить, где и когда ВСУ планируют начать контрнаступление, в то время как военные аналитики выразили мнение, что этим летом Украина отдаст приоритет деоккупации Херсона, утверждают журналисты.

Что касается интенсивности боев, то, по словам главы государства, линия фронта на Донбассе стабилизировалась, что позволит ВСУ продвинуться по другим направлениям. Ранее, как утверждает Зеленский, войска РФ могли выпускать по 12 тысяч артиллерийских снарядов в день, в то время как украинские войска могли противопоставить лишь 1000-2000 снарядов. Теперь ВСУ способны наносить удары около 6 тысячами снарядов ежедневно, отметил президент.

Напомним, также в этом интервью Зеленский заявил, что Киев предпочел бы деоккупировать свои территории путем мирных переговоров, однако в условиях войны с РФ это невозможно.

Также мы писали, что Белый дом одобрил очередной пакет военной помощи для Украины, который включает четыре системы HIMARS. Всего в распоряжении ВСУ после последней поставки будет 16 таких машин.