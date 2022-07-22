Сильно скоротилися: Зеленський озвучив щоденні втрати ЗСУ

За словами президента, зберегти життя українських захисників допомагає західне озброєння — HIMARS та 155-мм гаубиці.

Після того, як Збройні Сили України отримали реактивні системи залпового вогню HIMARS і 155-мм гаубиці, кількість військ РФ українських бійців, які щодня гинуть від вогню, скоротилася до 30, хоча ще в травні цей показник міг досягати 200. Про це в інтерв'ю Wall Street Journal повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"На піку бойових дій у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військовослужбовців на день; тепер це число скоротилося до 30 загиблих на день і близько 250 поранених", — йдеться в інтерв'ю журналістів із президентом.

Зеленський заявив, що ці дані є точними, оскільки він постійно отримує відомості про втрати від українських військових. Водночас президент відмовився розкрити загальні втрати ЗСУ у повномасштабній війні, він зазначив, що вони у кілька разів нижчі, ніж у військ РФ.

Також Зеленський відмовився говорити, де і коли ЗСУ планують розпочати контрнаступ, тоді як військові аналітики висловили думку, що цього літа Україна віддасть пріоритет деокупації Херсона, стверджують журналісти.

Щодо інтенсивності боїв, то, за словами глави держави, лінія фронту на Донбасі стабілізувалася, що дозволить ЗСУ просунутися на інших напрямках. Раніше, як стверджує Зеленський, війська РФ могли випускати по 12 тисяч артилерійських снарядів на день, тоді як українські війська могли протиставити лише 1000-2000 снарядів. Тепер ЗСУ здатні завдавати ударів близько 6 тисячами снарядів щодня, зазначив президент.

Нагадаємо, також у цьому інтерв'ю Зеленський заявив, що Київ хотів би деокупувати свої території шляхом мирних переговорів, проте в умовах війни з РФ це неможливо.

Також ми писали, що Білий дім схвалив черговий пакет військової допомоги для України, який включає чотири системи HIMARS. Загалом у розпорядженні ЗСУ після останнього постачання буде 16 таких машин.