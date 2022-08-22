Майже 9 тисяч загиблих: Залужний вперше озвучив кількість втрат у ЗСУ (відео)

За час вторгнення РФ в Україну, найважчим місяцем був травень, коли за день могло загинути до 100 військових. Про це раніше повідомляв міністр оборони Резніков.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний заявив, що в боях проти РФ загинуло майже 9 тисяч військових. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час виступу на форумі "Захисники. Перекличка" Валерій Залужний назвав кількість загиблих у контексті необхідності захищати українських дітей, які також є учасниками війни. Вони через вік можуть не розуміти, що відбувається, але вони однозначно потребують захисту "і біля Соледара, Бахмута, Великої Новоселівки".

"Вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їх батько пішов на фронт і, можливо, входить у ті майже дев'ять тисяч загиблих героїв", — сказав Залужний.

Зазначимо, що за даними українського Генштабу, кількість загиблих у ЗС РФ перевищила 45 тисяч і становить 45 400 осіб особового складу. Ці цифри є актуальними для 22 серпня.

Нагадаємо, 22 липня Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гине до 30 бійців, ще близько 250 дістає поранення.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що найсерйозніші втрати у ЗСУ були у травні, коли за добу гинули до ста бійців.