Найсерйозніші втрати ЗСУ були в травні, — Резніков

В останній місяць весни українські війська втрачали до 100 бійців убитими та близько 400 пораненими, зазначив голова Міноборони.

Найбільших втрат під час повномасштабної війни проти Росії Збройні сили України зазнали в травні — у той період щодня гинули до 100 бійців, а поранення отримували близько 400 військовослужбовців. Про це в інтерв'ю виданню ВВС News Україна повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами глави оборонного відомства, він не може оприлюднити дані щодо масштабів втрат ЗСУ під час повномасштабної війни, проте наголосив, що "вони значно відрізняються від величезних втрат ворога".

"Найбільший пік наших втрат був у травні... До ста хлопців, на жаль, гинули, і до 300-400 було поранено", — сказав Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що на той момент втрати у лавах ЗСУ були спричинені перевагою військ РФ у озброєнні, особливо на Донбаському напрямку. Сили противника застосовували до тисячі артилерійських снарядів за годину, тоді як українським військам не було чого протиставити через брак зброї. Тим не менш, до сьогоднішнього моменту ЗСУ "почали змінювати картину" завдяки отриманим ними гаубицям M777, M109, "Цезарам", Panzerhaubitze й іншим.

"Контрбатарейна боротьба одразу знизила інтенсивність вогню. А як приїхали всім відомі HIMARS… це починає міняти картину бою дуже суттєво. І я сподіваюся на додаткові HIMARS, додаткові М-270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще від наших партнерів", — вказав Резніков.

Нагадаємо, у червні радник керівника Офіс Президента Олексій Арестович повідомив, що, за його інформацією, на той момент втрати українських Збройних сил у ході повномасштабної війни становили близько 10 тис. бійців убитими та приблизно 30 тис. пораненими.

5 липня інший радник голови ОП — Михайло Подоляк — повідомив, що сукупні втрати російських військ в Україні з 24 лютого становили до 110 тисяч бійців.