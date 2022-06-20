Арестович назвав загальні втрати у ЗСУ під час повномасштабної війни з РФ (відео)

За словами радника ОП, поранених українських бійців утричі більше, ніж загиблих. При цьому майже всі вони повертаються у бій після відновлення.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Україна втратила близько 10 000 військових під час воєнних дій через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Про це він повідомив в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

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За його словами, кількість поранених українських військових становить близько 30 000, проте більшість із них відновлюється і продовжує воювати.

"Приблизно під 10 тисяч убитими. А поранених десь 1:3. Але треба розуміти, що 96% після лікування повертаються в армію", — сказав Арестович.

Що кажуть інші представники влади

Зазначимо, що українські офіційні особи називають різну кількість втрат ЗСУ. 16 червня глава президентської фракції "Слуга народу" заявив, що в день українські військові втрачають до 1000 бійців на Донбасі. За його словами, на сході України щодня гинуть 500 військових, ще більше захисників зазнають поранень.

11 червня Олексій Арестович казав, що щодня на війні з Росією помирають до 100 українських захисників, про таку ж кількість говорив міністр оборони Олексій Резніков.

9 червня радник голови ОП Михайло Подоляк стверджував, що на війні з Росією за добу гинуть до 200 бійців ЗСУ. Причиною такої кількості смертей в армії України він назвав відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

1 червня Володимир Зеленський розповів, що у боях за Україну щодня гине від 60 до 100 військових. За його словами, найскладнішою є ситуація на сході України. Крім того він повідомив, що кожного дня зазнають поранень до 500 бійців в українській армії.

Нагадаємо, 17 червня у Міноборони озвучили втрати техніки ЗСУ. За інформацією відомства, на сьогодні втрати сягають 30-40%, а подекуди й 50%. При цьому міжнародна допомога покриває близько 10-15% наших потреб.