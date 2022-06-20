Арестович назвал общие потери в ВСУ за время полномасштабной войны с РФ (видео)

По словам советника ОП, раненых украинских бойцов в три раза больше чем погибших. При этом почти все они возвращаются в бой после восстановления.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Украина потеряла около 10 000 военных в ходе военных действий из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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По его словам, число раненых украинских военных составляет около 30 000, однако большинство из них восстанавливается и продолжает воевать.

"Приблизительно под 10 000 убитыми. А раненых где-то 1:3. Но надо понимать, что 96% после лечения возвращаются в армию", — сказал Арестович.

Что говорят другие представители власти

Отметим, что украинские официальные лица называют разное число потерь ВСУ. 16 июня глава президентской фракции "Слуга народа" заявил, что в день украинские военные теряют до 1000 бойцов на Донбассе. По его словам, на востоке Украины каждый день погибают 500 военных, еще больше защитников получают ранение.

11 июня Алексей Арестович говорил, что каждый день на войне с Россией умирают до 100 украинских защитников, о таком же количество говорил министр обороны Алексей Резников.

9 июня советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что на войне с Россией за сутки погибают до 200 бойцов ВСУ. Причиной такого количества смертей в армии Украины он назвал отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

1 июня Владимир Зеленский рассказал, что в боях за Украину каждый день погибает от 60 до 100 военных. По его словам, самая сложная наблюдается ситуация на востоке Украины. Кроме того он сообщил, что каждый день получают ранения до 500 бойцов в украинской армии.

Напомним, 17 июня в Минобороны озвучили потери техники ВСУ. По информации ведомства, на сегодняшний день потери достигают 30-40%, а кое-где и 50%. При этом международная помощь покрывает около 10-15% наших потребностей.