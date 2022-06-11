За время вторжения РФ погибло до 10 тысяч украинских военных, — Арестович (видео)

В последнее время украинские официальные лица начали раскрывать количество жертв среди украинских бойцов за время полномасштабной российско-украинской войны, однако называемые ими цифры разнятся.

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Потери среди украинских военных в борьбе за Украину с момента полномасштабного вторжения РФ составляют около 10 тысяч погибших. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

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По его словам, каждый день на войне с Россией погибает около 100 украинских защитников. Если сравнивать с потерями в российской армии, то эта цифра намного меньше, говорит Арестович. Советник главы ОП сообщил, что в день погибает около 200-300 россиян, а первый месяц эта цифра была еще больше.

"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 в сутки погибало в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 погибают, не меньше. Только сегодня слишком хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 в сутки мы приговорили, не меньше. Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести вот так колебаться", — сказал он.

На вопрос Марка Фейгина о том, можно ли сказать, что начиная с 24 февраля погибли около 10 тысяч украинских военных, Арестович ответил: "да, где-то так".

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Что говорят другие представители украинской власти

Стоит отметить, что среди представителей властей сейчас озвучиваются разные цифры потерь в ВСУ. 9 июня советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет до 200 защитников в день, а одной из главных причин такого количества погибших он назвал отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в день погибает до 100 украинских бойцов. 9 июня он заявил, что Кремль продолжает давить массой, буксирует, подвергается мощному сопротивлению и несет огромные потери.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно гибнут от 60 до 100 военных ВСУ. По его словам, самая сложная ситуация на Донбассе. Кроме того, 500 военнослужащих ежедневно получают ранения.

8 июня американское издание The New York Times сообщало, что о реальных потерях ВСУ в российско-украинской войне не знают и в США. По информации журналистов, Украина не делится с союзниками этой информацией.

"Можно ли найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько войск потеряла Украина, сколько техники потеряла Украина?", — поинтересовалась бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Бет Саннер.