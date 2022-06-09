Погибает до 100 бойцов в день: Резников озвучил уровень потерь на фронте

По словам главы оборонного ведомства, главная цель Украины — победить Россию, насколько бы не было тяжело.

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Министр обороны Алексей Резников сообщил, что ситуация на фронте тяжелая. Каждый день гибнет до ста солдат. Об этом он написал на своей странице.

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По словам главы оборонного ведомства, главная цель всех, кто работает на оборону Украины — победить Россию, насколько бы не было тяжело. А ситуация на фронте тяжелая.

"Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, натыкается на мощное сопротивление, несет огромные потери", — сообщил Резников.

При этом министр добавил, что пока у врага есть силы для того, чтобы продвигаться на отдельных участках фронта.

Напомним, 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневно гибнет от 60 до 100 украинских военных. Самая сложна ситуация на востоке Украины, где каждый день ранения получают до 500 бойцов.

Ранее украинский президент заявлял, что Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней людей.