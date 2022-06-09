Гине до 100 бійців на день: Резніков озвучив рівень втрат на фронті

За словами голови оборонного відомства, головна мета України — перемогти Росію, наскільки не було б важко.

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ситуація на фронті тяжка. Щодня гине до ста солдат. Про це він написав на своїй сторінці.

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За словами голови оборонного відомства, головна мета всіх, хто працює на оборону України — перемогти Росію, наскільки не було б важко. А ситуація на фронті тяжка.

"Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців убитими та до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, натикається на потужний опір, зазнає величезних втрат", — повідомив Резніков.

Водночас міністр додав, що поки що у ворога є сили для того, щоб просуватися на окремих ділянках фронту.

Нагадаємо, 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що щодня гине від 60 до 100 українських військових. Найскладніша ситуація на сході України, де щодня поранення одержують до 500 бійців.

Раніше український президент заявляв, що Україна звільнятиме території, але не ціною життя людей.