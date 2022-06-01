Щодня гинуть від 60 до 100 українських військовослужбовців, — Зеленський

За словами президента, найскладнішою ситуація залишається на Донбасі, а щодня поранення отримують до 500 захисників України.

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Унаслідок запеклих боїв щодня гинуть від 60 до 100 українських військовослужбовців. Таку інформацію в інтерв'ю Newsmax озвучив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, українці сьогодні є оборонним рубежем для цивілізованого світу від військової агресії Володимира Путіна.

Крім того, як попереджає Володимир Зеленський, Кремль не планує зупинятися на Україні та в разі перемоги в повномасштабній війні здійснить нові вторгнення в інші країни.

"Ми повинні зрозуміти, що Росія є темною силою. І Росія не збирається зупинятися в Україні, це точно. І інші країни, колишні республіки СРСР і члени ЄС, частина з яких вже є членами НАТО, також під загрозою", — продовжив глава держави в інтерв'ю Newsmax.

За словами Зеленського, Росія виявила слабкість після того, як спробувала окупувати Україну та ліквідувати військово-політичне керівництво нашої країни. Також глава держави заявив, що країни Заходу мають припинити захищати Володимира Путіна після звірств, які вчинили російські чиновники на непідконтрольних Києву територіях.

"Світ весь час дає йому шанс, тому що санкції запроваджено не повністю. Є прогалини в тому, що деякі лідери кажуть, що російському лідеру потрібно запропонувати вихід (із повномасштабного конфлікту — ред.). Ви бачите Київ як спокійне місто, і в водночас ситуація навколо нашої країни та ситуація за межами столиці, тому що ми потіснили ворога за межі столиці, ситуація складна... Найскладніша ситуація на Донбасі", — наголосив Зеленський і додав, що щодня гинуть від 60 до 100 українських військовослужбовців, а поранення одержують до 500 бійців.

Зазначимо, що під час інтерв'ю Newsmax Володимир Зеленський також запевнив, що Україна не обстрілюватиме російські регіони з далекобійної американської зброї.

Також повідомлялося, що Офіс президента України розкритикував ЄС за незадовільні темпи запровадження санкцій проти РФ.